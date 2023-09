Dérives sectaires : le danger des gourous de la santé

Le développement personnel est devenu un business. Dans les allées du salon du bien-être, en image, il n’y a qu’une seule et même attente pour tout le monde : le besoin de bien-être et d’accompagnement. Toutes les professions y sont légales, libres à vous d’y croire ou pas. Mais même les exposants reconnaissent qu’il peut y avoir des dérives. Il n’y a aucun contrôle pour le métier. Ana, une victime présumée de dérives sectaires, en a fait les frais. En 2016, elle part vivre seule à l’étranger. Elle se retrouve totalement isolée et tombe sur une chaîne de télévision en ligne, animée par un spécialiste en numérologie. Elle concède avoir été naïve et va consulter Cyril, 45 ans, pendant des mois. Elle estime avoir perdu 3 000 euros en consultation et en travaillant pour le site “L'arche du savoir”, sans être rémunéré. Elle dénonce publiquement ce qu’elle considère être un abus et s’aperçoit qu’elle n’est pas la seule. Elle va rencontrer plusieurs femmes qui lui racontent des faits plus graves. Toutes accusent le numérologue. Une plainte et une main courante ont été déposées contre lui pour harcèlement et emprise sectaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Blanquart, K. Bétun