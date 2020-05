Derniers préparatifs avant d’accueillir les enfants à Amiens

Les professeurs de cette école primaire à Amiens ont assisté à une pré-rentrée pas comme les autres ce lundi matin. Partagés entre joie et une certaine appréhension, tous ont répondu présent après deux mois d'école à distance. Si les classes accueillaient 22 élèves habituellement, il y en aura huit mardi matin. La rentrée tourne un peu au casse-tête pour désencombrer, débarrasser, et réorganiser les salles.