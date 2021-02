Des amendes pour les retards à la garderie dans la Somme

Moreuil, dans la Somme, ne compte que 4 000 habitants et quatre écoles. Mais depuis quelques mois, les retards des parents se multiplient à la garderie. Alors, le maire a pris une décision radicale : faire payer tout retard. Une amende de 5 euros pour dix minutes et jusqu'à 50 euros pour une heure. Il "espère ne pas avoir à l'appliquer", mais "simplement faire prendre conscience aux gens que des horaires doivent être respectés". Premiers concernés, les parents sont très mitigés. "Chaque personne peut être en retard à cause d'un accident ou de la circulation", s’indigne une riveraine, quand un autre tempère : "cela reste une bonne idée, quitte à toucher au porte-monnaie. C’est le seul moyen de faire réagir les gens". Avant Moreuil, d'autres communes de Huats-de-France ont pris la même décision. C'est le cas de Bergues il y a quelques mois dans le Nord : 1,60 euros l'heure avant 18H30 et 10 euros après 18H30. Les résultats ont été immédiats. "Depuis décembre, janvier et février, plus de retards constatés", note Marie Da Silva, conseillère déléguée à la Jeunesse. Pour l'heure, seule une poignée de communes applique de telles pénalités. Mais face au retard qui s'accumule, d'autres municipalités pourraient sévir à leur tour.