Des avions pour transporter les soignants vers des hôpitaux

Cette crise sanitaire met en lumière des initiatives, des preuves de générosité et d'altruisme. Une association propose de transporter gratuitement les soignants vers les hôpitaux les plus touchés par le coronavirus. Elle a fait appel aux constructeurs aéronautiques pour qu'ils mettent à disposition leurs avions et leurs équipages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.