Des billets de TER à moins de 10 euros

Pour faire revenir ses clients, la SNCF a mis en vente depuis ce lundi 22 juin plus de deux millions de billets de TER à prix cassé, de 1 à 10 euros. Une opération qui va se poursuivre en juillet et en août. Déjà testées depuis le début du mois en Occitanie, ces mesures semblent avoir produit des effets. Reportage entre Montpellier et Marseillan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.