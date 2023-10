Des billets rares et chers : que fait la SNCF ?

Sur un coup de tête, vous décidez de partir en week-end ou au contraire, vous prévoyez votre voyage longtemps à l'avance, c'est souvent le même constat, train complet. Nous avons testé plusieurs destinations. Pour un départ ce dimanche depuis Paris pour Bordeaux, la Rochelle et Marseille, presque plus aucun billet. Voyons une autre date, le week-end prochain par exemple, c'est la même chose. TGV, intercité, TER, pourquoi est-il si difficile de trouver une place ? Car malgré les vacances, la circulation est régulièrement interrompue pour cause de travaux, comme à Saint-Étienne. Un chantier très lourd, il faut changer les treize aiguillages de la gare, ils datent de 1975. Pendant les travaux, trois voies sur cinq sont fermées, le chantier a été programmé ce week-end pour perturber le moins possible les passagers. Au total, sur l'ensemble du réseau, 1 700 chantiers sont en cours. En conséquence, il y a moins de trains en circulation et donc moins de places disponibles à la vente. Enfin, le rail est aussi victime de son succès, notamment pour les longs week-ends et les vacances, pour régulièrement, il n'y a pas assez de rame pour satisfaire la demande. TF1 | Reportage F. Chadeau, J. Cloizeau