Des caméras intelligentes pour détecter les fusillades

Pour nous prouver l'efficacité de son système, le cofondateur de l’entreprise “ZeroEyes”, Rob Huberty, lui-même, nous propose une simulation. Il pénètre dans le lycée “Rancocas Valley”, équipé de fausse arme. La réponse ne se fait pas attendre, au bout de trois à quatre secondes, tous les responsables de l'établissement reçoivent une alerte sur leurs téléphones. Comment les caméras ont-elles pu sonner l’alarme aussi vite ? Pour le comprendre, nous nous rendons au siège de l'entreprise. Dans la salle de contrôle, les images sont analysées en temps réel, 24 heures sur 24, à la fois par une intelligence artificielle, mais aussi par des humains, presque tous d'anciens militaires. Pour ce faire, le lycée dispose déjà d'environ 200 caméras et d'un policier détaché, Craig Thompson, mais il ne peut pas regarder ses écrans toute la journée. L'entreprise utilise donc les installations existantes et y ajoutent l'intelligence artificielle. Le coût estimé est entre 18 et 55 euros par mois et par caméra. Mais c'est essentiel d'après les autorités, pour assurer la sécurité de ces 2 200 lycéens. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, A. Kessener