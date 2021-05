Des caméras parlantes, la méthode de Lunel face aux incivilités

Si vous ne portez pas votre masque, que vous déposez sauvagement vos déchets ou que vous laissez les déjections de votre chien au sol, à Lunel, vous risquez d’entendre ce genre de message : “La police municipale de Lunel vous invite à ramasser les déjections de votre chien sous peine de verbalisation. Merci”. Le nouveau dispositif ne fait pas l’unanimité. Au total, trois haut-parleurs couplés à des caméras de surveillance sont installés dans le centre-ville. Ils sont reliés dans un centre de contrôle, géré par la police municipale. Steve est l’un des six opérateurs chargés de déclencher les messages. Depuis le début du dispositif, il y a une semaine, les policiers ont lancé dix messages audios. Sur la dizaine de mesures mises en place pour lutter contre les incivilités, celle-ci a un avantage. “Avant, c’était très difficile de trouver les auteurs. Grâce à ce dispositif, il y a l’accent qui est mis par la municipalité là-dessus. On trouve plus facilement les auteurs et on arrive à les verbaliser et à les prendre la main dans le sac”, précise André, police municipale à Lunel. Les haut-parleurs sont testés pendant deux mois. À terme, ils pourraient s’étendre dans toute la ville.