Des centaines d'évacués dans le Pas-de-Calais

Dans la rue visitée par notre équipe, on voit la toute dernière famille à être évacuée par la Sécurité civile. Leur maison est entièrement inondée pour la troisième en deux mois. Alors, ce soir, la famille est un peu désorientée. Le courant est puissant et l'eau monte très vite. Lorsque nous sommes arrivés dans cette rue, ce matin, nous avions de l'eau jusqu'aux chevilles. En moins de douze heures, le niveau est monté de plus de 50 centimètres. En tout, 40 militaires de la Sécurité civile sont arrivés à Arques en renfort pour évacuer les populations et les mettre en sécurité. Des opérations difficiles pour les sauveteurs aguerris. Le Sergent-chef Julien nous explique qu"il faut qu'on fasse attention, car il y a certaines zones où il y a de plus forts courants". Plusieurs centaines de personnes, des familles entières, des animaux ont été évacués aujourd'hui. Le but n'est pas seulement de porter secours, c'est aussi d'essayer de réconforter. Les moyens de pompage de la Sécurité civile arrivent ce soir, des mégas pompes pour tenter de limiter la montée des eaux. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez