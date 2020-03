Des centres de consultation dédiés au Covid-19 pour désengorger les hôpitaux

Comment continuer à recevoir les patients, les soigner et les dépister sans engorger les hôpitaux ni prendre le risque de contaminer d'autres personnes ? Les initiatives se multiplient pour résoudre cette équation difficile. Illustration à Brest et à Dunkerque où les centres de consultation dédiés au Covid-19 ont été mis en place par des médecins bénévoles.