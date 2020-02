Des clubs du Loiret testent un fichier pour recruter les éducateurs sportifs

Depuis le témoignage de l'ancienne skieuse Sarah Abitbol, le monde du sport vit une crise sans précédent. Les révélations d'agressions sexuelles se multiplient, dans le milieu de la natation, du ski, de l'escalade. Dans le département du Loiret, un fichier permet de vérifier que dans le passé les éducateurs sportifs ne se sont pas livrés à des actes répréhensibles. Ce programme, piloté par la Direction de la Jeunesse et des Sports, permet de repérer les prédateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.