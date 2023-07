Des dégâts après un nouvel orage de grèle dans la Drôme

Un déluge de grêle, comme un tournoi de tennis dans les jardins. Mais le plus spectaculaire, c'est peut-être la taille des grêlons. "Avec la vitesse, ça fait des trous énormes", nous confie une habitante. Des trous, il y en a partout dans cette petite commune de la Drôme, du mobilier de jardin, aux tentes des campeurs. Et que dire des plafonds des chambres à coucher de Jean-Louis, un habitant. Heureusement il dormait chez sa compagne lors des faits. Il est aussi difficile de compter les impacts sur les pare-brise. Le garagiste que l'on a interviewé, ne sait plus où donner de la tête. C'est la première fois qu'il voit cela en 63 ans.Dans les vignes de la Clairette de Die, on égraine aussi les pertes, jusqu'à 50% des plus belles grappes. Toute la journée du jeudi 13 juillet, les pompiers ont bâché les toits percés des bâtiments municipaux et les habitants se sont improvisés couvreurs, faute de personnel disponible. Mais "au pays des cigales", on a voulu maintenir la fête ce soir, balle et tournoi de pétanque, comme pour célébrer que l'orage n'ait fait aucun blessé. TF1 | Reportage G. Charnay, C. Bruere