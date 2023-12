Inondations : des dégâts impressionnants en Dordogne

Elle ne veut pas redescendre. La rivière Vézère envahit, depuis deux jours, le bas du village de Montignac. Toujours 1,50 mètre d'eau, toujours une voiture piégée par la crue, c'est la conséquence des pluies qui gonflent la rivière. Des maisons et des restaurants sont toujours inaccessibles. Et pour ceux qui vivent encore les pieds au sec, la surveillance est permanente. Avec 5,25 mètres d’eau dans l'après-midi de ce mercredi 13 décembre, la décrue s'est arrêtée. Elle reprendra sans doute ce jeudi 14 décembre. Gonflés par les pluies de la journée, les ruisseaux qui alimentent la Vézère ont trop de débit et se sont frayé un passage dans une maison. Au troisième jour de la crue, le long de la rivière et des falaises préhistoriques, il y a des champs inondés et le village de Saint-Léon-sur-Vézère a perdu du terrain face à la rivière. L'eau est presque au pied de l'église. Certains profitent de ce paysage chamboulé pour le redécouvrir. Ce jeudi 14 décembre, la pluie devrait cesser pour plusieurs jours, le temps pour toute cette eau de s'évacuer vers l'océan. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau