Des dégâts très localisés après les orages

La puissance des grêlons surprend le maire de Meursanges (Côte-d'Or) qui filme la scène dans le reportage en tête d'article. En seulement 5 minutes mardi soir, la grêle a endommagé 70 maisons du village. Dans le Haut-Rhin, aussi, c'est aller très vite. D'après les pompiers, une tornade a traversé la commune de Pfetterhouse. Un habitant est encore choqué. Le toit de sa grange n'a pas résisté. "J'ai l'impression que j'étais dans un cauchemar. Quand j'ai vu ça, c'était difficile", déplore-t-il devant la caméra de TF1. À Sierentz, les 355 passagers d'un TGV à destination de Zurich ont dû patienter plus de 5 heures cette nuit. Leur train s'est retrouvé bloqué par la chute d'un arbre. La plupart ont été accueillis dans un gymnase. Au réveil, ils racontent une nuit éprouvante. Les orages ont aussi frappé les villes de Lyon et de Dijon, où le toit d'un supermarché s'est effondré sans faire de blessés. Dans l'Allier, des grêlons gros comme des balles de tennis sont tombés du ciel. Les agriculteurs n'ont pas été épargnés. Dans l'Est, des parcelles de maïs et des vergers ont été endommagées par des orages. Au total, près de 40 000 impacts de foudre ont été recensés en 24 heures. Du jamais-vu depuis le début de l'année. TF1 | Reportage V. David, T. Herreman, C. Lefetey