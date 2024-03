Seine-Saint-Denis : des écoles indignes de la République ?

Ces photos ont été prises ces derniers jours dans des lycées de Seine-Saint-Denis, dans des établissements vétustes, où même les volets ne fonctionnent plus et les portes des toilettes sont hors d'usage. Pour cette raison, dans le lycée Berthelot, à quelques kilomètres seulement de Paris, c'est la grève. Des parties communes sont endommagées. Et à l'intérieur, un professeur filme à notre demande une salle informatique, où les plombs sautent et les fils électriques pendent. Dans un couloir, une partie du plafond fait défaut et le chauffage collectif est hors d'usage. L'hiver, il fait -16°C à l'intérieur, dénoncent deux professeurs, que nous rencontrons dehors, le rectorat n'ayant pas répondu à notre demande de tournage dans l'établissement qui compte près de 1 000 élèves, dont beaucoup vivent déjà dans la précarité. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta