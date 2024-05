Des employés municipaux en grève contre les dealers à Rennes

Menaces, intimidations, et parfois même des fouilles par des dealers. "On nous a demandé bien souvent d'ouvrir nos vestes, pour voir si on n'avait pas caché une arme", témoigne un agent. C'est le quotidien des agents municipaux dans un bas quartier de Rennes. Des zones du quartier de Blosne sont parfois inaccessibles pour les agents de la ville et la multiplication des violences les inquiète. Le mois dernier, des tirs au fusil d'assaut ont retenti en pleine nuit. Une guerre de territoire entre deux groupes de dealers. Seize points de deals sont recensés dans le quartier, classé en zone de sécurité prioritaire. L'opération de police en cours, dite "Place nette", prend fin dans une semaine. De leur côté, les syndicats des agents municipaux demandent une revalorisation salariale et surtout, un accompagnement des agents. Depuis le début de l'année 2024, la mairie propose aux agents qu'ils soient accompagnés par la police municipale sur certaines opérations, ou bien la suspension des interventions en cas de fortes tensions. Les 7 000 agents de la ville ont annoncé un mouvement de grève à partir de ce lundi 29 avril. TF1 | Reportage S. Guerche, K. Moreau