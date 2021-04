Des envies de jardinage avec la météo printanière

Des airs d’été au Pays-basque. Sous son cerisier en fleurs, Geneviève profite du soleil, les conditions idéales pour préparer la belle saison. Pour Geneviève Danflous, retraitée et jardinière amateure, le jardinage est une évasion. Vingt-six degrés ce lundi après-midi à Bidart, alors ce couple de jardiniers émérites rempote, sème, et taille des fleurs et des légumes. Près de Nantes, les clients de plus en plus jeunes se pressent dans les allées de cette jardinerie. “ça change de ce qu’on peut faire à côté, on s’évade dans les plantes", affirme une amatrice. “Bien sûr, on dépense un petit peu plus parce qu’on a fait des économies sans sortir. Donc, nous on les remet dans nos plantes, dans nos légumes”. Un engouement qui donne à François des envies de cultiver ses propres légumes. “C’est plus cher au démarrage, le potager. Mais à la fin, on s’y retrouve. Et en plus de ça, ce qui est important pour nous, c’est le plaisir de jardiner, d’aller jardiner avec les enfants. Voilà, c’est une passion” Même foule chez Cécile Godefroy, fleuriste à la boutique “Clos de Lilas” dans le Boulogne-Billancourt, en région parisienne. “ça c’est vraiment, l’une de nos plantes stars, la campanule”, précise-t-elle. Elle a vu la demande doublée ce week-end. “On a beaucoup de clients qui ne venaient pas d’habitude, qui sont venus justement pour des fleurs et pour des plantes, pour l'extérieur". Mais attention aux excès d’enthousiasme des jardiniers amateurs, le froid revient ce week-end. Et certaines plantes préféreraient attendre quelques semaines, le temps que la douceur s’installe.