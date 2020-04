Des familles confinées et soudées, ça existe !

Certains d'entre nous ont choisi de faire du confinement le moment pour se retrouver en famille. C'est le cas de Thierry Thomas, réceptionniste de nuit. Deux fois par semaine, il travaille dans une production de fraise avec sa femme et son fils. L'escrimeur Mathias Biabiany, de son côté, s'est lancé dans la fabrication de nasses de pêche avec son père. Des moments rares qu'ils profitent pleinement.