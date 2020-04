Des Français réagissent à l'annonce de la prolongation du confinement

Lors de son allocution depuis le palais de l'Elysée, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, soit quatre semaines supplémentaires. Cette prolongation n'est pas une surprise car on s'y attendait tous, sans savoir précisément combien de semaines nous allions devoir rester chez nous. Est-elle nécessaire ? Nos équipes ont recueilli vos réactions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.