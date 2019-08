Des fruits et légumes plus chers à cause de la canicule

D'après l'Insee, les prix des fruits et légumes ont flambé cet été. Ils ont augmenté de 6,7% par rapport à 2018. En particuler, les produits de saison. Avec les épisodes de canicules, la production maraîchère a été affaiblie. Les récoltes sont aussi en retard. L'offre est donc moins grande que d'habitude, ce qui fait automatiquement flamber les prix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.