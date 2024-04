Des habitants surpris par la montée brutale de la Vienne

Zack, un habitant de Confolens, n'a pas hésité bien longtemps, toutes les conditions étaient réunies pour sortir son kayak. Dans sa maison, le rez-de-chaussée est totalement inondé, les meubles ont été relevés à la hâte. La crue a surpris tous les habitants de la commune. Vue du ciel, les rues ont disparu sous l'eau. Du pont, on ne voit presque plus les arches. Et de l'autre côté, dans la commune de Sainte-Radegonde, l'eau cache presque les portes d'entrée des maisons. La rivière s'est totalement engouffrée dans les rues de la commune. Et il y a énormément de courant, plus d'un mètre d'eau, à l'endroit où nous nous trouvons, il est donc facile de se faire emporter. Les habitants restent donc chez eux, au premier étage. C'est un coup dur pour les professionnels, qui se préparaient à ouvrir pour démarrer la saison. Avec la force du courant, le gérant d'une guinguette a perdu une grande partie de ses équipements. L'eau a également déplacé les logements du camping des Ribières. Il est impossible d'accueillir les clients dans ces conditions. Il a fallu annuler les premières réservations. Le pic de la crue est passé, tous espèrent désormais que l'eau va se retirer ,aussi vite qu'elle est arrivée. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier