Des habitants traumatisés par une mini-tornade localisée dans le Béarn

Tout s'est rapidement déroulé. Dans la matinée du dimanche 22 décembre, de puissantes rafales de vent ont balayé le village de Serres-Sainte-Marie, dans le Béarn. Vingt maisons et 80 habitants sont sinistrés. Véhicules détruits, les arbres déracinés... Il est difficile pour l'heure de chiffrer les dégâts, mais ils sont nombreux. Ce lundi, les familles sont encore traumatisées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.