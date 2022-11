Des habitats préfabriqués pour loger des travailleurs en Vendée

En Vendée, l'un des départements où le taux de chômage est le plus faible dans l'Hexagone, un lotissement d'un nouveau genre est en train d'être érigé. Dans quelques mois, vingt bâtiments préfabriqués réservés aux travailleurs seront installés à Chanverrie, sur une parcelle fournie par la mairie. Jean-François Fruchet, maire (SE) de la commune nous présente le prototype de cette maison de type T3. Dans ce bassin vendéen, il n'y a pas de problème pour trouver du travail. Ce sont toujours les logements qui manquent. Alors, les habitants voient plutôt d'un bon œil ces nouveaux pavillons. Dans cette entreprise de charpente métallique, par exemple, il y a huit postes à pourvoir actuellement. Il n'y a aucun doute, le manque de logement constitue l'un des plus grands freins au recrutement, comme l'explique Hugues Echasseriau, dirigeant de "Steel Go". Pour Jimmy Caillet, salarié dans cette société depuis six mois, la priorité c'était l'emploi. Mais aujourd'hui, il vit toujours dans une caravane faute de maison. Il a justement postulé pour pouvoir vivre dans l'un des préfabriqués. Le loyer de ces modules ira de 350 à 420 euros par mois. Mais les bénéficiaires ne pourront y rester que deux ans au maximum. Les premiers occupants devraient emménager en toute fin d'année. Les préfabriqués, eux, resteront sur cette parcelle durant sept ans au moins. TF1 | Reportage K. Gaignoux, S. Guerche