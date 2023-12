Des incendies en plein hiver en Haute-Corse

Les pompiers doivent encore faire vite ce dimanche, dans l’après-midi, pour aller au plus près des flammes, éteindre les reprises de feu et contenir la moindre braise, pour éviter une nouvelle propagation du feu, dans des endroits, souvent difficiles d’accès. Alors, il faut se frayer un chemin à la tronçonneuse. Aujourd'hui, la météo a été favorable pour le travail des pompiers. Moins de vent, mais des sols toujours très secs, avec un déficit de 80% d’humidité par endroit. Ces reprises de feux sont le reste de l’incendie de Bastia d’hier soir. Il n’y a eu aucune habitation touchée, mais plus de 150 hectares de végétation partis en fumée. C’est la chute d’un câble électrique, sous la pression des vents violents qui serait à l’origine de cet incendie, attisé, notamment, par les rafales, mais aussi par la sécheresse des sols. Guy Agostini y habite depuis toujours. Il a vécu beaucoup d’incendies, mais rarement à cette période de l’année. Les pompiers vont encore rester mobilisés cette nuit pour éviter toute reprise de feu. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Chastagner