Des incendies géants hors de contrôle aux États-Unis

La progression du feu a été très rapide. En seulement quelques heures, un mur de flammes s'élève dans le ciel du Nouveau-Mexique, plongeant parfois les lieux dans l'obscurité absolue, en plein jour. Plus de 6 000 hectares ont déjà été brûlés, l'équivalent de la superficie d'une ville comme Nice. Face à l'ampleur soudaine de cet incendie, 5 000 personnes sont appelées à quitter en catastrophe la petite commune de Ruidoso. Le Nouveau-Mexique, un État du sud-ouest des États-Unis, est en proie actuellement à six incendies dont deux particulièrement dangereux. Une zone qui vit une sécheresse extrême depuis un an et avec des températures dépassant les 30°C cette semaine. Plus à l'ouest, la Californie continue de brûler à neuf endroits différents. Même si le vent s'est calmé, ce qui aide les pompiers à contenir la progression des feux, mais les flammes sont toujours là, parfois très impressionnantes. Certaines zones sont en cendres, mais le travail des pompiers est loin d'être terminé pour autant car ils doivent empêcher les reprises de feu. En tout, on recense une cinquantaine de feux sur tout le pays. TF1 | Reportage A. Monnier, P. Corrieu