Des inondations à répétition en Saône-et-Loire

Des centaines de maisons sont cernées par les eaux pour la deuxième fois en seulement trois semaines. À Toulon-sur-Arroux, Jean-Louis nous montre les dégâts. Tout son mobilier est noyé sous 60 centimètres d’eau. Vingt kilomètres plus loin, c'est le même constat dans la commune de Rigny-sur-Arroux, que nous avions du mal à rejoindre, tant les routes sont inondées. C’est l'impression de revivre la crue du 11 mars dernier, mais en pire cette fois-ci. L’eau est montée si vite que Christian, l'éleveur, n'a pas pu mettre toutes ses bêtes à l’abri. Onze d'entre elles se sont noyées lundi. À la tristesse, s’ajoute l’incompréhension. Méline est devenue propriétaire d’une maison en février dernier, aujourd’hui, elle est inquiète de voir son jardin submergé et craint un nouvel épisode. Malgré la décrue observée en fin d’après-midi, les habitants restent vigilants. La commune, quant à elle, va relancer sa demande pour faire reconnaître l’état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage S. Agi, C. Busine, E. Nappi