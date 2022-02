Des inondations et des glissements de terrain font plus d'une centaine de morts au Brésil

Semant la panique chez les habitants impuissants, une coulée de boue a entièrement ravagé un quartier de Petrópolis. Selon les bilans, 104 personnes sont décédées et au moins 35 sont portées disparues. Assistés dans les airs par hélicoptère, les pompiers et de nombreux volontaires tentent de retrouver des survivants. Mais bien souvent, il est trop tard. Nos reporters ont rencontré un homme qui espère toujours retrouver des proches. Sa sœur et sa famille sont toujours portées disparues. Il continue ses recherches à l'endroit de leur maison. Une autre habitante de la ville s'est également exprimée devant la caméra de notre équipe : "c'est tellement triste d'entendre tous ces gens appeler à l'aide, alors qu'on ne peut rien faire. Je suis tellement triste. Notre ville a disparu." Des pluies diluviennes sont à l'origine de cette catastrophe. L'équivalent d'un mois de précipitation est tombé en quelques heures. Le drame a emporté des habitations très précaires, pour beaucoup, construites sans autorisation. Dans les prochains jours, les pluies intenses devraient reprendre. Le gouvernement met en garde contre le risque très élevé de nouveaux glissements de terrain. T F1 | Reportage M. Guiheux.