Des inondations impressionnantes et récurrentes à Reims

Toute la journée, les pompiers ont vidé l'eau des caves. Les ouvriers de la voirie ont réparé les dégâts. Et les commerçants ont nettoyé leurs boutiques. "Maintenant, on est plus sûr de rien. Dès qu'on voit qu'il y a une vigilance orange ou quelques chose, on a peur, on commence à vider le magasin, donc, on ferme plus tôt", déplore l'un d'entre eux. Lundi soir, un violent orage a fait monter les eaux de 80 cm dans toute l'avenue de Reims. Exactement au même endroit qu'il y a deux semaines, mais aussi qu'il y a deux jours. Alors la nuit dernière, les gestes de nettoyage étaient ceux d'une triste routine. Benoit Hachette, de la boulangerie "La Mi Do Ré", est aussi fatigué de constater les dégâts dans son atelier. Un mois de juin à oublier, mais le problème ne date pas d'hier. Concrètement, à Reims, l'avenue Jean-Jaurès est située dans une cuvette et elle est en pente. L'eau de pluie des rues perpendiculaires s'y déverse, provoquant une vague. À la mairie, les élus cherchent des solutions : construire des bassins de rétention souterraine ou refaire des canalisations."Ces canalisations datent pour certains du 19e, fin du 19e, début du 20e, donc étaient adaptées à l'époque, au débit qu'on pouvait observer. Aujourd'hui, on le voit, changement climatique, forte intensité, à des moments bien précis, ce n'est plus suffisant", explique le maire (LR) de la ville, Arnaud Robinet. Ces travaux, s'ils sont votés, prendront du temps sans pouvoir garantir à 100% d'empêcher toute nouvelle inondation.