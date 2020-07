Des "juges de proximité" contre les incivilités : quelle forme cela pourrait-il prendre ?

L'insécurité et les incivilités ont été largement abordées par le Premier ministre ce mercredi lors de son discours de politique générale. Jean Castex a d'ailleurs annoncé la création de "juges de proximité" pour les troubles à l'ordre public. Le but est d'en finir avec l'impunité ou sentiment d'impunité. Concrètement, quelle forme cela pourrait-il prendre ? Qu'en pensent les policiers ?