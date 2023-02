Des loups... aux portes de Marseille !

La deuxième ville de l’Hexagone a des nouveaux voisins, les loups gris. Dans les massifs, aux portes de Marseille, certains vététistes ont déjà fait leurs rencontres. Il y a deux ans, deux loups se sont installés dans le parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône). Depuis, la meute s’est bien agrandie. Dans des images capturées de nuit, à travers des caméras camouflées dans le parc, on peut observer plusieurs loups. Aujourd’hui, Nicolas Rossignol, garde-moniteur du parc national des Calanques, prélève les images captées ces derniers jours. Pas plus tard que ce mardi, les loups sont passés devant les caméras. À ce jour, on recense sept loups dans le parc. Ils laissent parfois des traces derrière eux. Dans les zones reculées des Calanques, des gardes suivent la meute de près. Selon eux, les premières habitations ne sont pas si loin. Dans cette commune limitrophe, les loups ont fait des dégâts dans une ferme. Ils se sont attaqués à un troupeau dans des champs, notamment douze chèvres. Denis Follenbach, un garde forestier, patrouille tous les jours sur les hauteurs de la ville dans le but de faire un peu peur aux loups et aussi pour qu’ils ne s’aventurent pas dans les villes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Géli, N. Carme