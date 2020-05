Des maisons inondées après les intempéries dans le Sud Ouest la nuit dernière

Les intempéries ont frappé une grande partie du pays depuis deux jours. Météo France a placé deux départements en vigilance orange : le Tarn pour les pluies très abondantes et les Landes pour les risques d'inondations. Des orages qui ont touché la Gironde. Ce week-end, il est tombé jusqu'à deux mois de précipitations en deux jours. L'épisode pluvieux n'a pas fait de victime, mais il a provoqué d'importants dégâts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.