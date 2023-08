Incendie dans les Pyrénées-Orientales : "Le ciel est devenu orange"

Le feu n’est plus qu’à quelques mètres des habitations. Attisés par le vent, l'épais panache de fumée se rapproche. L’incendie s’est déclaré vers 17 heures, à proximité de la commune de Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales, avant de gagner rapidement en intensité. Une maison et près de 50 hectares ont déjà brûlé. Comme en témoigne Lisa Lock, une habitante de Saint-André : "Ça fait quelques heures que ça brûle. On entend les explosions. Il y a la fumée, les flammes qui sortent à certains endroits". Le feu - finalement fixé sans la nuit - est alors toujours hors de contrôle, certains habitants ont dû fuir. C'est le cas pour Jason Longearet, gérant d’une salle de sport. Il raconte : ""En même pas une demi-heure de temps, le ciel est devenu vraiment orange. On a dû évacuer car la fumée était trop importante". Plus de 250 pompiers ont été engagés, épaulés par trois hélicoptères bombardiers d’eau. Des renforts venus de l’Hérault et de l’Aude étaient attendus dans la soirée. TF1 | Reportage L. Merlier, G. Bertrand, S Vignon