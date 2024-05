Des maisons vouées à la destruction dans le Pas-de-Calais

Entourées par deux affluents du fleuve de l'Aa, les maisons de la presqu'île Roger Salengro vont être rasées. Onze familles vont devoir quitter le quartier dans les prochains mois, parmi elles, celle de Vincent Maquignon. Chez lui, l'eau est montée jusqu'à 1m30 l'hiver 2023. Son pavillon vient tout juste d'être racheté par l'État. Grâce au fonds Barnier, il percevra le montant du bien avant le sinistre, soit 260 000 euros. Raser des habitations pour limiter les dégâts des futures inondations, c'est également l'objectif d'une commune voisine. À Arques, Benoît Roussel, le maire, souhaite démolir une trentaine de maisons pour faire du quartier un espace naturel. Mais sur place, certains habitants ne veulent pas partir. C'est le cas de Sophie Lebas qui y vit depuis plus de 20 ans. L'État pourra tout de même contraindre les récalcitrants de quitter leur domicile. Mais le processus d'expropriation peut être long. Une réunion publique est actuellement en cours à la mairie, pour tenter de trouver une issue favorable au dossier. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman, C. Multon