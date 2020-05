Des masques gratuits sur ordonnance pour les malades du coronavirus

Les malades du coronavirus, ainsi que les personnes avec lesquelles ils ont été en contact, pourront se faire prescrire des masques chirurgicaux sur prescription médicale. Les individus considérés comme à risque pourront aussi en obtenir. Cent millions de masques, stock État, seront distribués chaque semaine dans les pharmacies.