Des médicaments désormais remboursés sur la base des génériques

Comme la plupart de nos voisins européens, allons-nous nous soigner davantage avec des médicaments génériques ? Le gouvernement veut nous inciter à le faire. Depuis le 1er janvier 2020, les patients qui refusent le médicament générique sans raison médicale seront moins bien remboursés. Cette mesure devrait permettre d'économiser 100 millions d'euros par an.