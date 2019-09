Des mères de famille contre les trafiquants de drogue à Saint-Denis

Comment chasser des trafiquants de drogue qui rendent la vie impossible dans les cités de banlieue ? Face à l'impuissance de la police, des mères de famille ont pris les choses en main à Saint-Denis, aux portes de Paris. Elles ne se sont pas laissé intimider. Grâce à notre équipe, vous verrez comment elles s'y prennent pour chasser les dealers des écoles et des immeubles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.