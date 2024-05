Des milliards de cigales aux États-Unis : une invasion assourdissante

Oublier la quiétude que vous imaginez dans les zones pavillonnaires américaines. Dans ce quartier de Caroline du Nord, le vendredi 24 mai, un bruit assourdissant, même avec la musique à fond dans les oreilles. La cause de tout ce tapage, un petit insecte, ou plutôt une cigale 100 % américaine et ses centaines de milliards de congénères. Une cacophonie envahit actuellement dix-sept États américains, provoquant ainsi l'exaspération de certains habitants. Ils partagent leur désarroi sur les réseaux sociaux. Ce type de cigale, " la Magicicada ", est propre à la côte Est des États-Unis. Cette espèce ne sort de terre que tous les treize ans, pour muer et s'accoupler. C'est de là que vient justement ce bruit si particulier. Et cette année 2024 est d'autant plus exceptionnelle que par endroits, deux espèces pourraient sortir de terre en même temps, du jamais-vu depuis 221 ans. Les passionnés d'insectes sortent, eux aussi, du bois pour cet événement rare. Le phénomène ne dure que six semaines, les Américains le savent. Avant de revenir, pour cette espèce en tout cas, ce sera dans treize ans. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien