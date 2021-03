Des milliers d’emplois menacés : l’angoisse des salariés de la zone de Roissy

Il n'y a plus aucun salarié chez les loueurs de voiture, ni de vendeurs dans les magasins, ni de chauffeurs de taxi à la sortie. Sur les neuf terminaux de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, sept sont aujourd'hui fermés. Et même là où c'est ouvert, les employés semblent menacés. "On s'attend à une hécatombe dans l'aéroport", déplorent certains bagagistes. Eux, des sous-traitants des compagnies, viennent d'apprendre que la moitié d'entre eux allait subir un plan social. Ils éprouvent de la colère, de l'inquiétude et de l'amertume. Dans ce bassin d'emplois, 800 entreprises dont une centaine d'hôtels, sont majoritairement fermées. "Mon employeur a dû licencier deux personnes. Je suis la dernière à rester. Et j'attends mon tour très prochainement", regrette un chauffeur. À quelques centaines de mètres devant un hôtel, nous tombons sur des salariés empreints de gravité. Ils sortent d'une réunion où la direction leur a annoncé vouloir supprimer un emploi sur trois. Contactée, la direction de l'hôtel assure n'avoir pas le choix. Son activité a baissé de 80%. Cette crise est facilement observable au local syndical de l'aéroport. Devant sa boîte mail, une dirigeante syndicale est aux premières loges de l'inquiétude des salariés. Ces derniers souhaitent que les entreprises ne procéderont pas au licenciement car la reprise des activités va probablement revenir. Un avis partagé par Marc Deman, directeur adjoint de Paris CDG Alliance, organisme public qui aide les entreprises à recruter dans les communes alentour.