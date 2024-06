Des Mirage 2000 pour l'Ukraine : beaucoup de questions en suspens

Le Mirage 2000-5 est un avion de combat capable d'atteindre deux fois la vitesse du son. Équipé d'un radar ultra puissant, il peut réaliser des tirs simultanés, une version moderne d'un appareil conçu dans les années 80. C'est un chasseur bombardier utilisé par l'armée française notamment pour des missions de surveillance, comme c'est le cas notamment en Estonie ou pour assurer la police du ciel à Djibouti, par exemple. Emmanuel Macron ne précise pas encore leur nombre, mais la livraison pourrait se faire dès la fin de cette année 2024, après six mois de formation pour les pilotes ukrainiens, en France. L'objectif est de permettre à l'Ukraine la reprise de l'espace aérien au-dessus du front. "Ces avions peuvent servir essentiellement à deux choses, la défense antiaérienne et l'appui au sol", précise le Général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire française à l'ONU. Le modèle promis à l'Ukraine est un Mirage 2000-5, la France en possède 29 qu'elle compte remplacer à terme par des rafales plus modernes et plus polyvalentes. Mais il n'est pas certain qu'elle va céder des avions de sa propre flotte. L'autre option serait d'envoyer des Mirage 2000 d'autres pays, Taïwan en a 60, le Qatar 12 et la Grèce 10. De son côté, le Kremlin a réagi à cette annonce en accusant la France de participer directement au conflit militaire. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Merle, J. Quancard