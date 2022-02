Des noms et numéros de rue bientôt obligatoires dans les villages

Kentigwern Jaouen habite à Brennilis dans le Finistère. Pour indiquer l'emplacement de sa maison, il a décidé de sortir les grands moyens, un bouclier d'une autre époque qui est indispensable pour recevoir ses colis. Dans son village, il n'y a pas de nom de rue ou de numéro, mais un simple lieu-dit. Au cœur des Monts d'Arrée, cet amateur de matériel médiéval commande régulièrement sur Internet et il ne compte plus les anecdotes, car même le GPS se perd parfois sur les routes de campagne. Cette situation va disparaître. La loi oblige désormais les villes de moins de 2 000 habitants à nommer et numéroter leurs voies. Un dispositif pour aider les livreurs et faciliter les interventions des secours en zone rurale. Par exemple, le centre d'incendie et de secours de Brasparts (Finistère) couvre sept petites communes. Isabelle Le Floch, la cheffe du centre, nous a expliqué que leur souhait est de gagner en efficacité et intervenir le plus rapidement possible. En Mayenne, Olivier Barré, le maire de Saint-Jean-sur-Mayenne, a presque nommé toutes ses rues. Et pour en arriver là, il a fallu un travail de fourmi réalisé par les services de la municipalité. Les numéros, les adresses, la date de délibération, il a fallu saisir toutes les données sur les plans de cadastre. Et cette opération a un coût pour cette petite commune de 1 700 habitants. T F1 | Reportage N. Hesse, T. Lagoutte, S. Guerche.