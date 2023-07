Des orages de grêle s'abattent sur l'Ardèche et la Drôme

C'est un déluge de grêle qui a surpris tout le monde ce lundi matin en Ardèche. Impressionné, un conducteur s'est même arrêté pour filmer. Les grêlons étaient plus ou moins gros selon les communes, comme en témoignent des photos partagées par de nombreux habitants sur les réseaux sociaux. Sur la commune de Cornas (Ardèche), des vignes ont été en partie détruites. Cyril Courvoisier, président AOC Cornas, nous emmène voir les dégâts, surtout dans les hauteurs. “On estime entre 30% et 40%, voire 50% de pertes sur ce secteur-là.”, dit-il. Des dégâts d'autant plus importants qu'il y a dix jours seulement, un autre orage de grêle avait déjà frappé ses vignes. "On peut avoir effectivement des surfaces foliaires assez protectrices, mais sur des grêlons de cette taille-là, rien ne les arrête.", explique Cyril Courvoisier. Mardi 25 juillet, la Drôme et l'Ardèche ne sont plus classés en alerte orange par Météo France. Le viticulteur espère donc que la météo sera clémente avant les vendanges, dans un mois et demi. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Prez, M. Nadal