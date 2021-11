Des parents afghans contraints de vendre leurs enfants pour survivre : le témoignage de Liseron Boudoul

Dans la province occidentale d'Hérat, des parents se mettent à vendre certains de leurs enfants pour nourrir les autres. En cause, l'absence totale de ressources. Liseron Boudoul a rencontré plusieurs de ces familles et elle a été terriblement marquée. "Je n'ai jamais été aussi bouleversée, aussi déchirée même après un tournage. D'ailleurs, depuis, à mon esprit reviennent sans arrêt ces images, ces visages de petites filles si innocentes, si impuissantes et qui ne sourient jamais. Le sourire a presque disparu de ces zones de misères", raconte-elle. "Tout de suite, Philippe Veron et moi-même, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire, comment aider ces familles, comment faire en sorte que ces petites filles ne soient plus vendues ou revendues. Et puis là, on est confronté à la triste réalité si cynique. Les ONG, la plupart des organisations humanitaires ont quitté l'Afghanistan quand les talibans ont pris le pouvoir il y a trois mois. Et donc, la plupart des aides sont bloquées jusqu'à présent. Voilà la catastrophe ici", poursuit-elle. "En même temps, je me dis qu'avec de la volonté, de l'énergie et un peu d'humanité, pourquoi ne pas trouver une solution. Et j'espère en toute humilité que ce reportage ce soir pourra faire un peu bouger les choses", termine Liseron Boudoul.