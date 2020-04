Des parloirs dans les Ehpad pour rompre l'isolement

Selon les derniers chiffres, plus de 3 200 personnes âgées sont décédées dans les Ehpad. Une situation d'autant plus cruelle que les familles, les plus souvent, n'ont plus le droit de rendre visite aux résidents. En désespoir de cause, certaines réclament l'installation de parloir pour rompre l'isolement. Une suggestion soutenue par des responsables au service des personnes âgées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.