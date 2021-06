Des PC portables made in France : Thomson rapatrie une partie de sa production

Depuis quelques semaines, à Pontault-Combault, sont fabriqués les seuls micro-ordinateurs 100% assemblés en France. Tous les composants sont importés d'Asie ou des États-Unis, mais la machine est montée à la main dans l'atelier que nous avons visité. La plupart des ordinateurs de la marque restent toutefois assemblés en Chine. Après le premier confinement, ce mode d'approvisionnement est devenu périlleux pour l'entreprise. "On a vu en 2020 qu'on était complètement dépendant de l'assemblage chinois. Pendant six mois, on n'a plus eu de machines. En même temps, on avait une demande mondiale qui était très très forte. On a fait le choix de relocaliser une partie de la production", explique Stéphane Français, PDG de Thomson Computing. L'entreprise a reçu une aide de la région de 450 000 euros pour embaucher des jeunes. Elle a recruté une vingtaine de personnes. "Pour moi, c'est une fierté de voir que mon ordinateur que j'ai assemblé de zéro fonctionne", confie Vincent Mogica, responsable de production. Mais est-ce rentable avec des salaires français beaucoup plus élevés qu'en Chine ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.