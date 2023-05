Des péages sans barrière : l'autoroute de demain

Ces files d'attente interminables aux péages, ces milliers de véhicules qui ralentissent puis s'arrêtent, c'est peut-être bientôt fini. Sur l'autoroute A13, les barrières de péage vont disparaître d'ici 2025. "Le premier coup de pioche a été donné hier", indique Jocelito Bellet, chef de projet du groupe Sanef. Près de 100 000 véhicules empruntent chaque jour l'axe Paris-Caen. Ils n'auront plus à s'arrêter aux cinq barrières de péage. Pour les remplacer, des caméras de reconnaissance seront installées au-dessus des voies. Elles scanneront votre plaque, détermineront la classe du véhicule pour lui appliquer le bon tarif. "Pour ceux qui sont abonnés avec un badge de télépéage, il n'y a aucune différence. Pour ceux qui souhaitent payer en espèces, on pourra payer directement, dans tous les bureaux de tabac de France, son péage", explique Arnaud Quemard, directeur général du groupe Sanef. Vous pourrez aussi enregistrer votre carte bancaire sur le site de l'autoroute pour être prélevé automatiquement à chaque passage. Sur l'A79, première autoroute sans barrière de péage depuis un an, des bornes de paiement ont été installées. "Déjà, on évite l'encombrement au niveau du poste de péage. Moi, je trouve que l'idée est sympa et certainement super pratique", s'exprime une senior. Supprimer les barrières de péage permet aussi de réduire la pollution. Mais le système séduit pas tous les automobilistes. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko I. Blonz, S. Humblot