Des personnes radicalisées au sein des services de renseignements ?

La présence en leur sein de personnels radicalisés, c'est la plus grande hantise des services de renseignements. Matignon a donc annoncé des procédures de recrutement plus approfondies, des dispositifs de contrôle interne et une meilleure formation pour détecter les signaux faibles de radicalisation. La procédure d'habilitation au secret-défense sera revue et renforcée.