Des photos de policiers placardées à Épinay-sur-Seine

Il était cinq heures ce matin, quand des policiers découvrent des photos privées, celle d'un mariage, de trois collègues du commissariat de la ville. Placardées sur plusieurs immeubles, elles sont accompagnées des noms et prénoms des fonctionnaires, selon une source policière. Une publicité choquante pour l'institution. "Vraisemblablement, ce sont des photos qui auraient été récupérées sur leurs comptes Facebook. J'ai une photo où on voit le visage d'un de mes collègues en gros plan. Forcément, c'est choquant. C'est à juste titre pris comme une menace, ou en tout cas comme une intimidation", a confié Grégory Joron, secrétaire général adjoint de l'unité SGP Police FO. Tous les agents ont pourtant des consignes de grande discrétion sur les réseaux sociaux. L'incident intervient dans un contexte de vives tensions. Depuis plusieurs semaines, les nuits d'Épinay sont marquées des échauffourées, des tirs de feux d'artifice et de projectiles divers. Le signe que la lutte contre les trafics dérange, disent les policiers. Des représailles contre la violence d'une poignée d'entre eux affirment des habitants. Les syndicats de police pointent une appréhension des agents après cet affichage, mais assurent qu'ils poursuivront leur action sur le terrain.