Des pluies sans précédent à Marseille

Ce matin, dans le quartier de la Barasse à l'est de Marseille, les habitants découvrent des dégâts impressionnants. C'est un torrent d'eau, de boue et de branche qui a dévalé la colline en portant les voitures et en inondant les maisons en contrebas. "L'eau est arrivée d'en haut et rentrée par chez nous, a éclaté la porte du garage de l'autre côté et a emporté ma voiture et la voiture du voisin. On n'a rien pu faire", raconte une habitante. Près d'un mètre d'eau en seulement une demi-heure. Un peu avant 7h du matin, la force du torrent a surpris tout le monde. "Il y a eu un moment de panique parce qu'en fait, on voyait l'eau qui poussait au niveau du portail, montée presque à 1 mètre à 1,5 mètre. Donc, on s'est dit : si on ne part pas, on finit noyée", témoigne une femme. L'eau s'est finalement retirée très vite, mais elle laisse derrière elle une boue tenace qu'il faut désormais évacuer. Toute la journée, les habitants sinistrés de la Barasse ont nettoyé, jetés avec la crainte que leur quartier ne soit touché par de nouvelles pluies annoncées cet après-midi. Vigilance rouge et consigne de prudence, la mairie de Marseille a même décidé d'évacuer ce midi 250 personnes dans un quartier proche de l'Huveaune. Une mesure préventive face à un risque de nouvelles inondations. Un gymnase a été mis à disposition pour accueillir les habitants évacués, mais par chance le déluge annoncé n'a pas eu lieu, seulement quelques pluies ponctuelles.