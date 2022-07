Des policiers roués de coups après une interpellation dans un quartier à Lyon

Mercredi 20 juillet vers 19h, dans le quartier de la Guillotière, trois policiers en civil tentent d'interpeler un suspect. L'homme, en orange sur les images, aurait volé un collier en or à l'arraché. Mais la foule présente sur la place s'en prend aux agents des agents. Coups de pied, jets de projectiles, gaz lacrymogène, barres de fer... Un déchaînement de plusieurs minutes. Les individus haranguent les fonctionnaires avant qu'ils ne trouvent refuge dans une supérette. "Je pense qu'on a eu affaire à un petit miracle, ni plus ni moins. Clairement, c'est un début de lynchage. Quand vous avez une cinquantaine de personnes hostiles qui s'en prennent à trois, tout est bon pour libérer l'individu qui vient d'être interpellé", a confié Hervé Redon, délégué départemental du syndicat de Police Alliance. Le quartier est en proie aux vols et aux trafics depuis plusieurs mois. Les patrouilles sont constantes. Cet après-midi, les policiers ont multiplié les contrôles. Habitants et commerçants parlent d'une escalade de violence. Les trois policiers sont choqués. Deux d'entre eux ont été sérieusement blessés. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize