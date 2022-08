Des prêts plus difficiles à rembourser : quelles solutions ?

Face à la hausse des prix, de plus en plus de Français connaissent des difficultés financières. Certains partagent leurs inquiétudes sur Internet. En juillet 2022, 9 000 cartes bancaires ont été retirées à leur titulaire, soit 28 % de plus en un an. Il suffit souvent d'un élément, une facture inattendue par exemple, pour basculer dans de grandes difficultés financières. Pourtant, des solutions existent. "Votre créancier peut vous permettre d'avoir un étalement des paiements, qui peut provisoirement vous aider", annonce Stéphanie Truquin, économiste dans l'association "Familles rurales". Autres conseils : revoir son budget pour mieux le maîtriser. "On peut, par exemple, faire attention aux dépenses récurrentes. C'est-à-dire les petits abonnements qui traînent, une assurance dont on n'a pas besoin. On conseille aux familles d'éviter de faire leurs courses quotidiennes avec leurs enfants puisque les enfants vont avoir tendance à demander beaucoup de choses", ajoute-t-elle. Côté prêt immobilier, là aussi, il y a quelques conseils pratiques. On peut négocier un report d'échéance ou faire une modulation de son prêt. On peut également prendre une autre assurance emprunteur à partir du 1er septembre. La procédure sera plus simple, vous pourrez en changer à tout moment et sans frais. TF1 | Reportage J. Roux, F. Maillard, F. Couturon